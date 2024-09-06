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23:16, 6 сентября 2024Мир

Бывший кандидат в президенты США отказался верить в обвинения против российских СМИ

Рамасвами отказался верить в обвинения США против российских СМИ
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами отказался верить в обвинения властей Соединенных Штатов против российских СМИ. Об этом он заявил в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, опубликованной в соцсети Х.

«На самом деле я не покупаю то, что они пытаются продать», — заявил политик. Он добавил, что подобные высказывания уже звучали в ходе предыдущих предвыборных кампаний в США, однако не подтверждались.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, в том числе РИА Новости, RT и Sputnik. Под ограничения также попали несколько физических лиц, включая главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за любую информацию, связанную с иностранным вмешательством в выборы в США.

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      Марина Совина
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