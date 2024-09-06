Школьники Москвы изучат редкие документы героев Великой Отечественной войны

Ракова: школьники Москвы изучат редкие документы героев ВОВ в проекте Главархива

В Москве 11 сентября стартует конкурсный отбор на новый сезон проекта Главархива «Уникальные документы. Взгляд нового поколения», в рамках которого школьники получат возможность исследовать редкие материалы и подлинники личных дел знаковых исторических личностей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый сезон проекта будет посвящен героям Советского Союза и 80-й годовщине Победы. «Участники проекта узнают методику исследования документов, познакомятся с работой специалистов в хранилищах и технологиями реставрации исторических материалов в лаборатории московского Главархива», — сообщила Ракова.

Коллекция документов собиралась более 40 лет и включает в себя материалы о жизни и подвигах героев Великой Отечественной войны (ВОВ), чьи имена связаны с историей Москвы и увековечены в названиях столичных улиц. Среди них маршалы Александр Василевский, Георгий Жуков и Кирилл Мерецков, снайпер Наталья Ковшова, а также разведчицы Зоя Космодемьянская и Елена Колесова.

Кроме того, школьники получат доступ к редким документам Общества имени Христофора Леденцова. Они смогут поработать с личными делами выдающихся российских ученых, таких как Константин Циолковский и Владимир Вернадский.

«Мы уделяем особое внимание историческому и патриотическому воспитанию школьников, и нас очень радует, что первый сезон проекта “Уникальные документы. Взгляд нового поколения” вызвал большой интерес у юных москвичей. Год назад в конкурсном отборе приняли участие более тысячи старшеклассников и студентов колледжей, они изучили почти 1500 первоисточников, работали с документами известных медиков, деятелей науки и искусства конца XIX — начала XX века. В результате статус “уникальный” был присвоен 21 личному делу», — рассказала вице-мэр.

Желающим приступить к работе с документами предстоит пройти конкурс, который начнется 11 сентября. В отборочном этапе примут участие студенты колледжей и учащиеся с 8 по 11 класс. Претенденты должны будут написать эссе об интересующем их герое Советского Союза или о российском ученом-изобретателе, который состоял в обществе Леденцова.

