Инженера посадили на 15 лет за вранье в резюме

В ЮАР бывшего инженера приговорили к 15 годам тюрьмы за вранье в резюме

В ЮАР вынесен приговор по делу 49-летнего Дэниела Мтхимкхулу, которого обвиняли в мошенничестве за вранье в резюме. Об этом сообщает BBC News.

Мтхимкхулу в течение пяти лет работал главным инженером железнодорожной госкомпании и получал 2,8 миллиона рэндов в год (около 14 миллионов рублей в год). Он утверждал, что окончил Витватерсрандский университет, прошел аспирантуру в Германии, защитил диссертацию и обладает несколькими дипломами по своей специальности.

В 2015 году его уличили в обмане, а затем арестовали. Расследование показало, что в действительности Мтхимкхулу учился только в средней школе и не имеет высшего образования или ученых степеней. Рассмотрение дела затянулось почти на десять лет и завершилось обвинительным приговором. Суд постановил посадить бывшего инженера в тюрьму на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в резюме россиян также нередко встречается ложь. Чаще всего там указывают неверную информацию об опыте работы (37 процентов) и должностных обязанностях (35 процентов).