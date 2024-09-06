Канада решила отправить Украине десятки тысяч двигателей для неуправляемых ракет

Канада отправит Украине 80,8 тысячи двигателей для неуправляемых ракет CRV-7

Канада отправит Украине 80,8 тысячи двигателей для неуправляемых ракет CRV-7 и 1,3 тысячи боеголовок к ним. Об этом говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

«Дополнительные 80 840 ракетных двигателей готовятся к отправке в Польшу, куда они прибудут в ближайшие месяцы. Королевские ВВС Канады (RCAF) ранее использовали списанные ракетные двигатели на борту истребителей CF-18», — заявили канадские власти.

Кроме того, Канада пожертвует списанные шасси 29 M113 и 64 Coyote LAV, ранее использовавшихся канадскими вооруженными силами (CAF). Это излишки транспортных средств, которые больше не эксплуатируются канадской армией.

Ранее Минобороны Канады разрешило Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву оружие на территории России. Представитель оборонного ведомства Андре-Анн Пулен отметила, что «украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и Канада стремится поддерживать их в этом».