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15:22, 6 сентября 2024Мир

Канада решила отправить Украине десятки тысяч двигателей для неуправляемых ракет

Канада отправит Украине 80,8 тысячи двигателей для неуправляемых ракет CRV-7

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Канада отправит Украине 80,8 тысячи двигателей для неуправляемых ракет CRV-7 и 1,3 тысячи боеголовок к ним. Об этом говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

«Дополнительные 80 840 ракетных двигателей готовятся к отправке в Польшу, куда они прибудут в ближайшие месяцы. Королевские ВВС Канады (RCAF) ранее использовали списанные ракетные двигатели на борту истребителей CF-18», — заявили канадские власти.

Кроме того, Канада пожертвует списанные шасси 29 M113 и 64 Coyote LAV, ранее использовавшихся канадскими вооруженными силами (CAF). Это излишки транспортных средств, которые больше не эксплуатируются канадской армией.

Ранее Минобороны Канады разрешило Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву оружие на территории России. Представитель оборонного ведомства Андре-Анн Пулен отметила, что «украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и Канада стремится поддерживать их в этом».

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      Семен Александров
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