Минфин объявил о начале замещения российских еврооблигаций

Минфин РФ объявил о начале замещения всех суверенных евробондов

Минфин РФ объявил о запуске процедуры замещения суверенных еврооблигаций, сообщается на сайте ведомства.

К процедуре будут допущены все находящиеся в обращении выпуски евробондов РФ в соответствии с условиями, установленными приказом Минфина от 5 сентября №388, говорится в материалах министерства.

Уточняется, что подать оферту могут держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. Также отмечается, что размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость при замещении будут сохранены.

Предусмотрено два варианта оферт. Согласно первому из них предложение предоставляется держателями еврооблигаций в российский депозитарий, в котором у них открыт счет депо для учета прав на замещаемые еврооблигации (сделать это нужно не позднее 18:00 14 ноября), если же права на евробонды учитываются на счетах в иностранных депозитариях и при невозможности их замещения с использованием первого варианта его проведут через передачу (уступку) держателем замещаемых еврооблигаций всех прав по ним Минфину и последующим переводом (размещением) замещающих еврооблигаций на основании соответствующих волеизъявлений держателей.