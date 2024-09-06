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15:32, 6 сентября 2024Россия

Минобороны показало кадры боевого вылета вертолета Ми-28НМ в Курской области

Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолета Ми-28НМ в Курской области

Минобороны России показало кадры боевого вылета вертолета Ми-28НМ в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Видео начинается с момента взлета воздушной машины. После прибытия на указанную позицию, кадры показали отстрел боеприпасов. По данным оборонного ведомства, атака по противнику была совершена с помощью авиационных ракет.

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После этого разведка доложила, что цели были успешно уничтожены.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

За месяц боев Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области 10400 человек, 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, сообщили в Минобороны.

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      Никита Абрамов
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