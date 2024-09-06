Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:53, 6 сентября 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения буксируемой гаубицы ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения буксируемой гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" в ночное время выявили движение грузового автомобиля с буксируемой гаубицей ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

На кадрах контроля виден передвигающийся по дороге объект. Оператору удается снять момент подлета российского боеприпаса и последующий взрыв.

box#3780426

По данным оборонного ведомства, цель была поражена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

За месяц боев Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области 10 400 человек, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, сообщили в Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

      Украинского шпиона из Херсона отдали под суд

      В ООН прокомментировали санкции США против российских СМИ

      Глава Пентагона назвал способ урегулировать конфликт на Украине

      Регина Тодоренко объяснила кардинальную смену имиджа

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

      Названа причина пожара на нефтезаводе в Омске

      Минфин объявил о начале замещения российских еврооблигаций

      Селена Гомес стала миллиардером

      На Украине предложили позволить иностранцам служить офицерами в ВСУ и разведке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше