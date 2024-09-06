Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения буксируемой гаубицы ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения буксируемой гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" в ночное время выявили движение грузового автомобиля с буксируемой гаубицей ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

На кадрах контроля виден передвигающийся по дороге объект. Оператору удается снять момент подлета российского боеприпаса и последующий взрыв.

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По данным оборонного ведомства, цель была поражена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

За месяц боев Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области 10 400 человек, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, сообщили в Минобороны.