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10:31, 6 сентября 2024Забота о себе

Модель Эль Макферсон раскритиковали за совет лечить рак народными методами

Журналистка Харди назвала безумием отказ супермодели Макферсон от лечения рака
Эль Макферсон

Эль Макферсон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Журналистка Леа Харди, занимающаяся вопросами медицины и перенесшая рак груди, назвала безумием отказ супермодели Эль Макферсон от традиционных методов терапии рака. Она раскритиковала знаменитость за совет лечить онкологические заболевания народными методами в беседе с Metro.

По словам Харди, в 58 лет врачи обнаружили у нее рак груди. За диагнозом последовали месяцы химиотерапии, хирургии, лучевой терапии, а затем более года инъекций таргетных препаратов. После этого журналистка вышла в ремиссию. Прочитав новое интервью супермодели Макферсон, заявившей об отказе от химиотерапии и излечении от рака с помощью «интуитивного» подхода, натуропатии и народных методов, она встревожилась.

Отказ от терапии Харди считает безумием, а послание, которое передает женщинам Макферсон, — пугающим. Она привела в пример данные исследования, показавшего, что без лечения в течение десяти лет выживали только четыре процента женщин с диагностированным раком груди. Журналистка обратила внимание, что у 60-летней модели диагностировали внутрипротоковую карциному, также известную как рак молочной железы нулевой стадии. Эта опухоль, согласно открытым источникам, имеет отличный прогноз и в 50-80 процентах случаев не дает метастазы. Соответственно, по словам Харди, Макферсон и не требовалась химиотерапия, а радиотерапия могла быть рекомендована в качестве профилактики.

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При этом, продолжила журналистка, супермодель призналась, что все-таки удалила небольшую опухоль, то есть от «стандартных медицинских решений» она не отказывалась. «Она вводит публику в заблуждение, говоря, что ее положительные результаты были результатом использования альтернативной медицины. Я опасаюсь, что женщины, у которых не такой тип рака, как у Эль, а серьезные, агрессивные виды новообразований, как у меня, посмотрят на сияющую кожу бывшей супермодели, ее спортивное телосложение и ремиссию и решат, что тоже могут отказаться от химиотерапии», — поделилась своим мнением журналистка.

Ранее известная американская актриса и модель Кристи Бринкли рассказала о борьбе с раком кожи. Модель призналась, что у нее диагностировали базальноклеточную карциному — злокачественную опухоль базального слоя эпителия.

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      Александра Лисица
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