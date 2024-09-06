Мощный пожар в мечети в российском регионе сняли на видео

В Башкирии загорелась мечеть, пожар сняли на видео

Мощный пожар в Абзелиловском районе Башкирии, где в пятницу, 6 сентября, загорелась мечеть, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно охваченное огнем здание, из-под крыши которого вырываются языки пламени. Горит также и единственный минарет мечети. За происходящим наблюдают несколько местных жителей.

По данным канала, ЧП произошло в деревне Халилово. К тушению уже приступили прибывшие на место сотрудники МЧС России. О пострадавших не сообщается.

Весной 2024-го года в Башкирии сгорела еще одна мечеть — она располагалась в Буздякском районе республики. Тогда никто не пострадал.