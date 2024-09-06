Мужчина поужинал курицей и через две недели оказался прикован к кровати

Мужчина из Ирландии оказался парализован после фахитас из курицы

В Ирландии мужчина поужинал курицей в ресторане и оказался в реанимации. Об этом пишет Sunday World.

24-летний Зак Мерфи Кенни отправился отпраздновать с друзьями устройство на новую работу. В одном из баров он заказах фахитас с курицей. Вкус показался ему странным, но на следующий день все было в порядке. Однако спустя две недели после трапезы он ощутил странное покалывание, а затем онемение в ногах. После этого у молодого человека разболелась рука. Заподозрив неладное, мать повезла его к врачу. Однако уже по прибытии в больницу Кенни потерял способность самостоятельно ходить и вскоре оказался прикован к кровати.

Мужчину быстро перевели в реанимацию. Буквально через несколько часов после госпитализации он оказался полностью парализован, потерял способность самостоятельно дышать и лишился речи. Его поместили на ИВЛ. Медики диагностировали у Кенни синдром Гийена — Барре — заболевание, вызванное кампилобактерной инфекцией, в результате которой его иммунная система атаковала центральную нервную систему, что, в свою очередь, вызвало паралич. Инфекцию он подхватил из-за несвежих фахитас.

С начала болезни Кенни перенес трахеостомию, несколько переливаний крови и плазмаферез, ему пришлось бороться с пневмонией, двумя инфекциями и 20-сантиметровым тромбом. Хотя у него есть признаки небольшого улучшения, Заку предстоит долгое восстановление, которое может занять до трех лет. Медики не дают прогнозов о том, когда и в какой степени мужчина сможет вернуться к нормальной жизни.

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