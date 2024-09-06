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13:58, 6 сентября 2024Россия

Названы потери ВСУ за сутки в Курской области

Минобороны России: ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 300 солдат

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 300 военнослужащих в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо личного состава противник лишился нескольких единиц военной техники. Среди них были два артиллерийских орудия, 14 автомобилей, два бронетранспортера, а также 10 боевых бронированных машин.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

5 сентября президент России Владимир Путин оценил потери ВСУ как очень большие. По словам главы государства, данные о потерях украинских войск подтверждаются сразу несколькими источниками. Это может привести к обрушению фронта сразу на нескольких направлениях, подчеркнул он.

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      Никита Абрамов
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