Минобороны России: ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 300 солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 300 военнослужащих в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо личного состава противник лишился нескольких единиц военной техники. Среди них были два артиллерийских орудия, 14 автомобилей, два бронетранспортера, а также 10 боевых бронированных машин.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

5 сентября президент России Владимир Путин оценил потери ВСУ как очень большие. По словам главы государства, данные о потерях украинских войск подтверждаются сразу несколькими источниками. Это может привести к обрушению фронта сразу на нескольких направлениях, подчеркнул он.