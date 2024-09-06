Отец принятой МГУ в девять лет студентки отреагировал на обвинения в избиении пенсионерки

Отец поступившей в МГУ 9-летней Алисы Тепляковой Евгений Тепляков назвал недостоверными сообщения об избиении им пенсионерки. Об этом многодетный отец рассказал журналистам «Комсомольской правды».
В начале сентября жительница Москвы обвинила Теплякова в нападении на нее на детской площадке.
По словам Теплякова, он в первый раз услышал об инциденте от журналистов. Россиянин утверждает, что его не в первый раз обвиняют в антисоциальном поведении. Он пообещал не оставлять сообщение об избиении пенсионерки без внимания. «Наверное, будем подавать заявление на клевету. Если время найдем. Времени у нас мало, а хейтеров — много», — сказал он.
В августе Тепляков пожаловался на попытку выселить его из съемной квартиры. Якобы владелец квартиры выломал дверь в жилье, в котором находилась беременная жена мужчины и дети.