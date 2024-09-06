Песков прокомментировал введение санкций против «Россия Сегодня»

Песков: Россия примет меры против американских СМИ в ответ на санкции США

Ограничение в распространении информации американских СМИ в России последуют в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы «Россия Сегодня». Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Песков подчеркнул, что часть санкций против американских медиа уже работает.

4 сентября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против Симоньян и ее заместителей. По данным Минфина, российские журналисты якобы используют технологии искусственного интеллекта и дипфейки, чтобы повлиять на американские выборы, а именно — подорвать доверие к избирательным институтам США. Руководителей RT также заподозрили в вербовке крупных американских блогеров.