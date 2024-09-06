Премьер-министр одной страны ошибся в школьной задачке для седьмого класса

Премьер-министр Косово Курти ошибся при решении уравнения в школе и извинился

Премьер-министр Косово Альбин Курти в качестве шутки попытался решить школьную математическую задачку, рассчитанную на седьмой класс, и получил неверный ответ. Когда ему указали на ошибку, он извинился за промах в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Премьер Косово попал в неприятную ситуацию, когда вместе с министром образования Арбье Нагавчи приехал открывать школу в городе Подуево. Под прицелом видеокамер он стал решать на доске уравнение, но ошибся при переносе слагаемых: не сменил знак плюс на минус. В итоге у него получилось, что x равен пяти, тогда как на самом деле х должен был равняться нулю. Несмотря на это, его решение встретили аплодисментами дети и учителя, а также министр образования.

Уже позже, когда ошибку заметили в соцсетях, Курти в отдельном посте в соцсети пошутил, что «не получил бы проходного балла», если бы сейчас учился в школе. «Если бы у меня было больше времени на размышления, я бы понял, что правильный ответ — x=0, но вряд ли мне хватило бы смелости взять мел и написать это на доске в вашем классе. Извините», — написал он.

Ранее сообщалось, что у американского политика нашли опасного паразита. Как признается он сам, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.