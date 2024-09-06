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13:06, 6 сентября 2024Экономика

Продажи одного вида грузовиков упали почти на треть

Автостат: продажи новых грузовиков упали в России почти на 33 процента

Фото: Virrage Images / Shutterstock / Fotodom

По итогам последнего летнего месяца в России продали 10 948 новых грузовиков. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Эти результаты оказались на 32,6 процента ниже, чем в августе 2023 года. Тогда продажи этого вида транспортных средств установили исторический рекорд — более 16 тысяч купленных единиц. По сравнению с июльскими показателями 2024 года результат августа 2024-го оказался лишь на 3,9 процента ниже.

На первом месте расположился китайский бренд SITRAK. На его долю в августе пришлось 16 процентов от общего объема продаж. На втором месте KAMAZ (1672 штук). Кроме того, в пятерку самых популярных вошли Shacman (1591 штук), Dongfeng (1054 штук) и FAW (936 штук).

По итогам июня 2024 года суммарные объемы продаж новых грузовиков в России упали на 16,3 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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