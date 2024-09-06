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11:45, 6 сентября 2024Силовые структуры

Гособвинение запросило срок для депутата Заксобрания Красноярского края

Прокурор запросил 14 лет для красноярского депутата Глискова по делу о взятке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокурор запросил 14 лет колонии строгого режима для руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александра Глискова по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Гособвинитель также попросил назначить депутату штраф в размере десяти миллионов рублей и лишить его права занимать выборные должности в законодательных органах государственной власти сроком на десять лет.

Глискова арестовали 2 ноября 2023 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от одного из руководителей государственного предприятия города. За полученные средства красноярский депутат якобы пообещал ему сохранить должность, оказывать покровительство по службе и создавать благоприятные условия для деятельности компании.

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