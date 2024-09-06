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14:39, 6 сентября 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о ситуации в Красногоровке

Пушилин: ВСУ не выбиты с окраин Красногоровки, но несут ежедневные потери

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выбиты с окраин Красногоровки, но несут ежедневные потери. О ситуации в населенном пункте рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Враг еще полностью не выбит из окраин Красногоровки. (…) пока пытается сдержать наше наступление подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни», — сообщил он.

По его словам, российские военные применяют нестандартные решения во время взятия города под контроль. Глава ДНР подчеркнул, что военнослужащие России также занимаются спасением местного населения.

Ранее Минобороны России проинформировало, что под контроль армии России перешел населенный пункт Лисичное в ДНР, а также городские кварталы в Красногоровке. Как отмечалось, российские войска удерживают инициативу на донецком направлении и взламывает оборону ВСУ.

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      Кристина Есикова
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