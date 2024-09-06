Полковник Ходаренок уличил главкома ВСУ Сырского во лжи о Курской области

Если бы российские войска готовили наступление на Сумы, то при вторжении в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) обнаружили многочисленные российские соединения. Во лжи об операции в Курской области главнокомандующего украинской армией Александра Сырского уличил российский полковник в отставке Михаил Ходаренок, передает «Газета.Ru».

«Все сказанное Александром Сырским по этому поводу — ложь, и ложь достаточно неуклюжая. Все его заявления о готовящейся наступательной операции ВС России с территории Курской области никакими фактами не подтверждаются», — заявил военный, комментируя интервью главкома ВСУ для CNN.

Он добавил, что Сырский соврал, заявив о создании буферной зоны благодаря операции в Курской области. Ходаренок напомнил об ударе российских войск по учебному военному центру ВСУ в Полтаве, который Киев не смог предотвратить.

В интервью Сырский также рассказал о преимуществе Российской армии над украинскими войсками. По его словам, ВСУ уступают Москве в вооружении и личном составе.