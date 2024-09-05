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23:18, 5 сентября 2024Бывший СССР

Главком ВСУ признал преимущество российской армии

Главком Сырский: ВСУ уступают армии РФ в вооружении и личном составе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступают армии РФ в вооружении и личном составе. О преимуществе российских войск заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

«У противника действительно есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве используемых боеприпасов, конечно, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты», — сказал Сырский.

Также главком ВСУ признал, что мобилизованные украинцы будут отправляться на фронт в кратчайшие сроки. Он также подчеркнул приоритетность вопроса пополнения рядов армии.

Также Сырский заявил, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления российских войск, поскольку силы Киева «якобы не дали» армии РФ действовать.

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      Евгений Силаев
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