Главком Сырский: ВСУ уступают армии РФ в вооружении и личном составе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступают армии РФ в вооружении и личном составе. О преимуществе российских войск заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

«У противника действительно есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве используемых боеприпасов, конечно, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты», — сказал Сырский.

Также главком ВСУ признал, что мобилизованные украинцы будут отправляться на фронт в кратчайшие сроки. Он также подчеркнул приоритетность вопроса пополнения рядов армии.

Также Сырский заявил, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления российских войск, поскольку силы Киева «якобы не дали» армии РФ действовать.