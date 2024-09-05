Сырский: атака ВСУ на Курскую область уменьшила угрозу наступления армии России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью телеканалу CNN заявил, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления российских войск, поскольку силы Киева «якобы не дали» армии РФ действовать.

«Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы (враг) мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», — объяснил смысл наступления на российский регион Сырский.

По его словам, атаковав Курскую область, ВСУ не позволили России использовать регион как плацдарм для наступления, и якобы отвлекли часть сил с других направлений. Также, добавил Сырский, украинская армия создала «зону безопасности», чтобы не допустить обстрелов через границу.

5 сентября Вооруженным силам России удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Поречного Курской области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По состоянию на 5 сентября, потери противника за все время вторжения в российский регион превысили 10 тысяч человек.