Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:34, 5 сентября 2024Бывший СССР

Сырский объяснил смысл наступления ВСУ в Курской области

Сырский: атака ВСУ на Курскую область уменьшила угрозу наступления армии России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью телеканалу CNN заявил, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления российских войск, поскольку силы Киева «якобы не дали» армии РФ действовать.

«Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы (враг) мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», — объяснил смысл наступления на российский регион Сырский.

По его словам, атаковав Курскую область, ВСУ не позволили России использовать регион как плацдарм для наступления, и якобы отвлекли часть сил с других направлений. Также, добавил Сырский, украинская армия создала «зону безопасности», чтобы не допустить обстрелов через границу.

5 сентября Вооруженным силам России удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Поречного Курской области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По состоянию на 5 сентября, потери противника за все время вторжения в российский регион превысили 10 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии. Какие обязательства перед Москвой не выполнил Сухум?

      Трамп предупредил о негативных последствиях санкций США для доллара

      Сырский объяснил смысл наступления ВСУ в Курской области

      В сенате США проведут слушания о российских технологиях

      В США заявили об ослаблении позиций ВСУ из-за атаки на Курскую область

      В Белом доме прокомментировали слова Путина о выборах в США

      Путин призвал подумать о последствиях при зеркальном ответе РФ на удары ВСУ по АЭС

      Волки стали людоедами и растерзали десять человек ради мести за своих детенышей

      На Украине сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного

      Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше