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11:41, 6 сентября 2024Россия

Российский участник СВО заявил о незаконном увольнении

Участник СВО из Липецкой области заявил, что его незаконно уволили

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Липецкой области заявил, что его незаконно уволили, пишет KP.RU.

По данным издания, работодатель настоял на том, чтобы россиянин написал заявление об увольнении по собственному желанию, как только узнал о заключенном контракте с Минобороны.

Требование мужчина выполнил, но дату и причину увольнения в заявлении указывать не стал, поскольку терять рабочее место ему не хотелось. Но несмотря на то, что заявление было неполным, мужчину все равно уволили.

Жена военного обратилась в прокуратуру. После проверки ведомства выяснилось, что приказ о прекращении трудового договора по инициативе работника был, но самого сотрудника с ним даже не ознакомили, трудовую книжку и иные предусмотренные законом документы ему не выдали.

«Приказ работодателю пришлось отменить и восстановить сотрудника на работе», — заключили в ведомстве после проведенной проверки.

Ранее в Забайкальском крае детей бойца СВО забрали в детдом, пока он был на фронте. За помощью он обратился, в частности, к детскому омбудсмену. Пока удалось забрать детей только на 10 дней — на время отпуска военного.

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      Елена Торубарова
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