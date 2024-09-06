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15:17, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Сообщение о порче бюллетеней в Башкортостане оказалось недостоверным

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

6 сентября в Telegram-канале «Инсайдер Башкортостан» появилась публикация, в которой утверждается, что жители региона начали портить бланки для голосования на выборах. К посту прикреплены якобы подтверждающие этот факт фотографии. Однако снимки оказались недостоверными.

Так, представленные фотографии не относятся к текущим выборам в регионе. На одном из них запечатлен бланк, который касался выборов в Госдуму, а другой и вовсе относился к Свердловской области. Кроме того, подобные фотографии появлялись в 2018 году. Например, бюллетень с нарисованным динозавром. А снимок бланка с надписью «За свободный Башкортостан» появился в 2023 году.

В Башкирии проходят выборы главы республики, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан по Уфимскому избирательному округу №54 и 216 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

На представленных в канале снимках не упоминается ни один кандидат на должность главы республики, ни один кандидат в депутаты Госсобрания.

В комментариях пользователи Telegram также отметили недостоверность фотографий

«Вы б хоть сами сходили проголосовать, посмотрите, как бюллетени выглядят в этом году», — написал один из пользователей.

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