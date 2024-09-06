Средства ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по российскому региону

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram.
По его словам, российские военные уничтожили украинскую ракету утром 6 сентября. Подробности о месте ее уничтожения и вероятных последствиях на земле Смирнов не раскрыл.
До этого в Курской области в третий раз с начала суток объявили ракетную опасность. Врио губернатора опубликовал предупреждение в 11:38 по московскому времени. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Как уточнили в ведомстве, военные сбили дрон около семи утра по московскому времени.