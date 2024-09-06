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11:57, 6 сентября 2024Россия

Средства ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по российскому региону

Врио губернатора Смирнов сообщил, что в Курской области сбита ракета ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, российские военные уничтожили украинскую ракету утром 6 сентября. Подробности о месте ее уничтожения и вероятных последствиях на земле Смирнов не раскрыл.

До этого в Курской области в третий раз с начала суток объявили ракетную опасность. Врио губернатора опубликовал предупреждение в 11:38 по московскому времени. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Как уточнили в ведомстве, военные сбили дрон около семи утра по московскому времени.

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