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12:27, 6 сентября 2024Россия

«Столпились тучным стадом среди машин». «Бородачи в тапочках» заблокировали колонну бойцов СВО: что известно о конфликте

Участники СВО из «Эспаньолы» заявили об угрозах вооруженных бородачей в тапочках

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Неизвестные остановили колонну двигавшихся на задание участников специальной военной операции (СВО) из добровольческой бригады «Эспаньола». В подразделении рассказали, что военнослужащим угрожали оружием и должностями неизвестные «бородачи в тапочках».

Инцидент произошел 3 сентября. Бригада двигалась на ротацию колонной, когда их заблокировали неизвестные на четырех автомобилях в районе Углегорска. Из них вышли «бородачи в штатском»: кто-то представился сотрудником Росгвардии, кто-то — военной комендатуры, прокуратуры, членом спецназа «Ахмат» или следователем.

Никаких документов они не предоставляли, да и причин нападения толком назвать не могли, но во весь голос кидали бессвязные угрозы и оскорбления, визжали и всячески провоцировали бойцов «Эспаньолы»; устроили, в общем, славный цирк

«Эспаньола»

Конфликт сторон попал на видео

Военным пришлось взять оружие наизготовку и приготовиться обороняться. «Бородатые сотрудники "спецназа в тапочках" столпились тучным стадом между машинами, в то время как наши парни рассредоточились и взяли на контроль оппонентов», — рассказали представители добровольческого формирования.

Конфликт попал на видео. На кадрах видно заблокировавшие микроавтобус военных черные автомобили без номеров, а также бородатых мужчин с оружием. Также на видео попали сами военные из «Эспаньолы», занявшие боевые позиции с автоматами в руках. На фоне записи слышны громкие крики конфликтующих сторон.

Причиной конфликта стал дорожный инцидент

В «Эспаньоле» отметили, что конфликт произошел из-за случившегося ранее дорожного инцидента. Тогда в окрестностях Харцызска автомобиль марки Kia без номеров подрезал через встречку колонну военнослужащих, едва не создав аварийную ситуацию. «По мнению нападавших, их машину пропустили без должного уважения, в то время как галдел "спецназ в тапочках": они "за вас, за Россию" воюют», — сказано в сообщении.

Подразделение обратилось к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на «нападение по национальному признаку» и помехи в работе.

Это в определенной степени уже край. Дальше уже некуда, они мешают нам работать

«Эспаньола»

В организации подчеркнули, что разберутся в произошедшем и примут меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

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      Варвара Кошечкина
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