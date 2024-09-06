Неизвестные остановили колонну двигавшихся на задание участников специальной военной операции (СВО) из добровольческой бригады «Эспаньола». В подразделении рассказали, что военнослужащим угрожали оружием и должностями неизвестные «бородачи в тапочках».
Инцидент произошел 3 сентября. Бригада двигалась на ротацию колонной, когда их заблокировали неизвестные на четырех автомобилях в районе Углегорска. Из них вышли «бородачи в штатском»: кто-то представился сотрудником Росгвардии, кто-то — военной комендатуры, прокуратуры, членом спецназа «Ахмат» или следователем.
Никаких документов они не предоставляли, да и причин нападения толком назвать не могли, но во весь голос кидали бессвязные угрозы и оскорбления, визжали и всячески провоцировали бойцов «Эспаньолы»; устроили, в общем, славный цирк
Конфликт сторон попал на видео
Военным пришлось взять оружие наизготовку и приготовиться обороняться. «Бородатые сотрудники "спецназа в тапочках" столпились тучным стадом между машинами, в то время как наши парни рассредоточились и взяли на контроль оппонентов», — рассказали представители добровольческого формирования.
Конфликт попал на видео. На кадрах видно заблокировавшие микроавтобус военных черные автомобили без номеров, а также бородатых мужчин с оружием. Также на видео попали сами военные из «Эспаньолы», занявшие боевые позиции с автоматами в руках. На фоне записи слышны громкие крики конфликтующих сторон.
Причиной конфликта стал дорожный инцидент
В «Эспаньоле» отметили, что конфликт произошел из-за случившегося ранее дорожного инцидента. Тогда в окрестностях Харцызска автомобиль марки Kia без номеров подрезал через встречку колонну военнослужащих, едва не создав аварийную ситуацию. «По мнению нападавших, их машину пропустили без должного уважения, в то время как галдел "спецназ в тапочках": они "за вас, за Россию" воюют», — сказано в сообщении.
Подразделение обратилось к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на «нападение по национальному признаку» и помехи в работе.
Это в определенной степени уже край. Дальше уже некуда, они мешают нам работать
В организации подчеркнули, что разберутся в произошедшем и примут меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.