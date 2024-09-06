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08:09, 6 сентября 2024Силовые структуры

Суд начал рассмотрение дела сбившего девять человек в Благовещенске водителя

Суд рассматривает дело сбившего 9 человек на тротуаре в Благовещенске водителя

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Благовещенский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела водителя Евгения Бакарюкина, который сбил 9 человек на пешеходном тротуаре в Благовещенске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области во «Вконтакте».

Мужчина обвиняется по части 6 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

На первом заседании установили личность подсудимого, ему зачитали обвинение — сейчас начинается изучение материалов дела. В зале суда находятся родственники и близкие погибших и потерпевших — всего свыше 10 человек, уточнили в пресс-службе.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня на улице Василенко. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и совершил наезд на пешеходов. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли — еще четверо получили тяжелые травмы. На опубликованных кадрах видно, что пострадавшие и жертвы ДТП лежат вдоль дороги.

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      Юлия Мискевич
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