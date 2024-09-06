Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:59, 6 сентября 2024Мир

Токио заявил протест Минску из-за сюжета об агенте спецслужб Японии

Япония заявила протест Минску из-за выхода сюжета о японском агенте спецслужб
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Правительство Японии заявило Минску протест из-за выхода на белорусском телевидении сюжета о своем гражданине Масатоси Наканиси, задержанном по подозрению в агентурной работе на спецслужбы. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси, его слова приводит ТАСС.

«Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Белоруссии», — рассказал Хаяси.

Он добавил, что Токио считает выход сюжета нарушением прав человека.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии впервые задержали агента японских спецслужб. Мужчина занимался сбором информации о социальной и политической обстановке в стране, съемкой военной инфраструктуры и собирал сведения о происходящем на границе с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Легендарную тюрьму «Кресты» выставят на аукцион. Сколько может составить ее стоимость и что планируют открыть в здании?

      Российский Су-34 сбросил бомбы на скопление ВСУ в Курской области

      Врио главы российского региона прибыл на место пожара на складе

      Песков назвал задачу России на следующие 100 лет

      Tesla анонсировала запуск автопилота в Китае

      Эскортница рассказала о печальном секс-тренде среди клиентов

      Трамп отреагировал на слова Путина о поддержке Харрис

      В ФРГ дали оценку понесенному Германией ущербу из-за подрыва Северных потоков

      Наемники ВСУ в Курской области растеряли настрой

      Сбивший шесть дронов «Баба-яга» командир назвал особенность атак этого БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше