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11:27, 6 сентября 2024Россия

Центризбирком рассказал о 40-процентной явке на выборах в Курской области

Памфилова: явка на выборах в Курской области уже составила более 40 процентов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах в единый день голосования в Курской области уже составила более 40 процентов. Ее цитирует РИА Новости.

Она указала, что делает акцент на регионе из-за вторжения ВСУ и, как следствие, отложенных выборах в тех районах, где идут боевые действия.

В России в пятницу начался первый день трехдневных выборов в рамках Единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную Думу. В том числе голосование проходит в Курской области, страдающей от вторжения ВСУ.

Центризбирком из соображений безопасности отложил голосование на муниципальных выборах в городе Льгове, а также в шести районах региона: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском.

Выборы губернатора Курской области, которые также запланированы на 2024 год, решили не переносить. Комментируя это решение, Элла Памфилова заявила, что для населения региона «важно иметь понятную и определенную власть».

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