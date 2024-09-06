В администрацию исторического парка в Петербурге сообщили о минировании

В Петербурге из парка «Россия — Моя история» эвакуировали около 400 человек

В Санкт-Петербурге около 400 человек эвакуировали из исторического парка «Россия — Моя история». Об этом сообщает «Mash на Мойке» в Telegram.

Как пишет издание, в администрацию пространства поступило сообщение о минировании. Сейчас посетители, большинство из которых дети, и сотрудники находятся на улице.

В свою очередь, 78.ru пишет, что информация о бомбе оказалась ложной. По информации портала, из музейно-выставочного центра эвакуировали 900 человек.

Ранее в Москве 13 судов получили сообщения об угрозе взрыва. Неизвестные в том числе заявили о минировании Басманного суда, который рассматривает ходатайства об арестах из Следственного комитета России, и Пресненского.