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08:20, 6 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о наступлении российских военных на одном из направлений

Марочко: ВС России улучшили положение на сватовско-кременском участке фронта

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные за прошедшие сутки улучшили тактическое положение на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Наши подразделения усилили давление на украинские позиции на широком участке фронта. Действия наступательного характера осуществлялись вблизи Мясожаровки, Андреевки, Петровского, Макеевки и Невского», — отметил Марочко.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, на данном направлении военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России заняли выгодные позиции и рубежи. Он также рассказал об уничтожении украинского вооружения, военной техники и личного состава.

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      Екатерина Грищенко
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