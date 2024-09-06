В Москве водитель на Gelandewagen влетел в пешеходный переход и скрылся

В Москве Gelandewagen въехал в пешеходный переход, водитель сбежал

В Москве внедорожник Gelandewagen влетел в пешеходный переход. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

На снимках видно перевернутый автомобиль, застрявший на спуске под землю.

По словам очевидцев, после случившегося водитель вылез из машины и скрылся. По предварительным данным, Gelandewagen был взят в аренду. В результате падения внедорожника в переход никто не пострадал. Находившегося за рулем ищут.

Ранее автоэксперт Константин Крохмаль предложил платить регионам, на дорогах которых будет зафиксирован низкий уровень аварийности. В то же время специалист заявил, что рост числа камер наблюдения никак не повлиял на безопасность дорожного движения.