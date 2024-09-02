Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:50, 2 сентября 2024Экономика

Найден способ бороться с аварийностью на дорогах в России

Автоэксперт Крохмаль: регионам с низкой аварийностью на дорогах надо доплачивать

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Регионам с низкой аварийностью на дорогах предложили доплачивать деньги. Такой способ борьбы с проблемой нашел эффективным руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, его слова передает НСН.

Пока что рост количества камер наблюдения на дорогах никак не повлиял на безопасность движения. Поэтому важно, чтобы на штрафах не только зарабатывали, но и использовали их для снижения числа ДТП, считает автоэксперт.

«Нужно давать квоты на субсидирование установки камер в труднодоступных и опасных местах. Нужно проводить больше работы ГИБДД в регионах, с губернаторами. Власти должны быть заинтересованы не только в получении штрафов, но и в безопасности», — пояснил Крохмаль.

Регионам, в которых значительно снижается аварийность, можно предоставить дополнительное финансирование, предложил специалист. При этом особое внимание стоит уделить южному направлению и федеральным трассам. «Там должна быть нулевая аварийность, это в наших силах. Китай, например, этого добился», — подчеркнул Крохмаль.

Ранее стали известны самые безопасные для автомобилистов локации Москвы. Лидером рейтинга оказался Восточный район — там за первую половину 2024 года произошло всего два ДТП.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия сейчас в слабом положении, не так ли?» Тайвань предложил Китаю забрать российские земли

      Патрушев обвинил Запад в пересмотре итогов Второй мировой войны

      Раскрыты новые подробности расследования в отношении Дурова

      Черный дятел из Саяно-Шушенского заповедника увлекся вандализмом

      Бывшему замглавы Минцифры России продлили срок содержания под стражей

      Путин прибыл с визитом в Монголию

      Занимавшаяся дайвингом на острове в Индонезии туристка потеряла сознание и не выжила

      В российском аэропорту рассказали об использовании пушек и диско-шаров

      Ребенка засыпало землей во время прогулки в российском регионе

      Байден обвинил Нетаньяху в недостаточной работе над сделкой по Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше