Найден способ бороться с аварийностью на дорогах в России

Автоэксперт Крохмаль: регионам с низкой аварийностью на дорогах надо доплачивать

Регионам с низкой аварийностью на дорогах предложили доплачивать деньги. Такой способ борьбы с проблемой нашел эффективным руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, его слова передает НСН.

Пока что рост количества камер наблюдения на дорогах никак не повлиял на безопасность движения. Поэтому важно, чтобы на штрафах не только зарабатывали, но и использовали их для снижения числа ДТП, считает автоэксперт.

«Нужно давать квоты на субсидирование установки камер в труднодоступных и опасных местах. Нужно проводить больше работы ГИБДД в регионах, с губернаторами. Власти должны быть заинтересованы не только в получении штрафов, но и в безопасности», — пояснил Крохмаль.

Регионам, в которых значительно снижается аварийность, можно предоставить дополнительное финансирование, предложил специалист. При этом особое внимание стоит уделить южному направлению и федеральным трассам. «Там должна быть нулевая аварийность, это в наших силах. Китай, например, этого добился», — подчеркнул Крохмаль.

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