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14:08, 6 сентября 2024Россия

В России ребенок проходил полосу препятствий, сломал позвоночник и попал на видео

В Петербурге ребенок сломал позвоночник, проходя полосу препятствий

В Санкт-Петербурге семилетний ребенок проходил полосу препятствий в спортивно-развлекательном центре Jump, сорвался и сломал позвоночник. Инцидент попал на видео, ролик публикуют «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.

Как видно на кадрах, пытаясь перелететь через «пропасть» на канате, мальчик сорвался — его рука соскользнула и он упал с высоты.

По данным издания, приехавшие по вызову медики скорой помощи, предварительно, диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника, но родители отказались от госпитализации.

Ранее в аквапарке «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге 15-летний подросток сломал позвоночник, поскользнувшись и ударившись о плитку.

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      Елена Торубарова
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