В российском аквапарке подросток сломал позвоночник и попал на видео

Подросток сломал позвоночник в аквапарке в Санкт-Петербурге

В аквапарке «Родео Драйв» на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге 15-летний подросток сломал позвоночник. Инцидент попал на видео, которое публикует канал 78.ru.

На кадрах видно, как подросток, заходя в бассейн со скатом, поскользнулся и сполз в воду, ударившись о плитку. Ему удалось выбраться из бассейна самостоятельно, без посторонней помощи — выходя из воды, он держался за спину.

По данным издания, у подростка диагностировали перелом грудного позвонка. Со слов матери пострадавшего, она не стала класть его в больницу на ночь, поскольку якобы оборудование для магнитно-резонансной томографии (МРТ) в учреждении находится на ремонте — мальчику сделали томографию в платной клинике.

В январе 2024 года шестилетний ребенок захлебнулся в бассейне термального курорта в Челябинске, спасти его не удалось.