В США предрекли Европе кризис безопасности после прихода Трампа

Foreign Affairs: победа Трампа будет угрожать безопасности Европы

Европа может столкнуться с кризисом безопасности в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре. Об этом пишет Foreign Affairs.

Эксперты допустили, что после победы Трамп повторит решение бывшего президента Франции Шарля де Голля и объявит о выводе США из военного командования. По их мнению, в таком случае при Трампе Европу ожидает самый крупный кризис после Второй мировой войны.

«Масштабы перемен, которые может принести победа Трампа, слишком велики для Европы, чтобы сидеть сложа руки и надеяться, что бывший президент проиграет», — подчеркнули авторы. Издание отмечает, что европейские страны фактически лидерство на континенте США. Также эксперты предположили лидерство Франции в Европе при таком развитии событий, но отметили внутренние проблемы Парижа наравне с трудностями Германии и Великобритании.

Ранее The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) создала специальную рабочую группу для подготовки к возможному возвращению Трампа на должность. ЕК обеспокоилась перспективами поддержки Украины и состояния НАТО.