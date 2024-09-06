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11:58, 6 сентября 2024Мир

В США предрекли Европе кризис безопасности после прихода Трампа

Foreign Affairs: победа Трампа будет угрожать безопасности Европы
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европа может столкнуться с кризисом безопасности в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре. Об этом пишет Foreign Affairs.

Эксперты допустили, что после победы Трамп повторит решение бывшего президента Франции Шарля де Голля и объявит о выводе США из военного командования. По их мнению, в таком случае при Трампе Европу ожидает самый крупный кризис после Второй мировой войны.

«Масштабы перемен, которые может принести победа Трампа, слишком велики для Европы, чтобы сидеть сложа руки и надеяться, что бывший президент проиграет», — подчеркнули авторы. Издание отмечает, что европейские страны фактически лидерство на континенте США. Также эксперты предположили лидерство Франции в Европе при таком развитии событий, но отметили внутренние проблемы Парижа наравне с трудностями Германии и Великобритании.

Ранее The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) создала специальную рабочую группу для подготовки к возможному возвращению Трампа на должность. ЕК обеспокоилась перспективами поддержки Украины и состояния НАТО.

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      Юрий Леонов
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