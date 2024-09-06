Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 6 сентября 2024Мир

В США признали усилия Кириенко в патриотическом воспитании российских детей

Минюст США признал усилия Кириенко в патриотическом воспитании молодежи РФ
Сергей Кириенко

Сергей Кириенко. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Минюст США признал усилия первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в воспитании российских детей и молодежи. Ведомство опубликовало соответствующий доклад со ссылкой на расследование ФБР.

В нем отмечается, что когда-то политик считался сторонником идей, ориентированных на Запад, однако в последние годы он обратился к национальной риторике, указывая на важность патриотического воспитания нового поколения в интересах страны.

В США напомнили слова Кириенко, озвученные в марте 2024 года во время образовательного интенсива для инструкторов будущих филиалов центра патриотического воспитания «Воин», о том, что сегодня патриотическое воспитание выходит на первый план. «Ключевой вызов для страны — что мы передадим будущему поколению, во что они будут верить», — заявил тогда первый замглавы администрации президента.

Отмечается, что президент России Владимир Путин увидел в Кириенко способного политика, в дальнейшем занимавшего высокие посты в руководстве страны.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что стратегия реализации молодежной политики на период до 2030 года нацелена на создание условий для всестороннего развития молодых людей. Отдельно за активную роль в подготовке стратегии он поблагодарил Сергея Кириенко.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший подчиненный арестованного заместителя Шойгу умер при загадочных обстоятельствах. На его теле нашли следы инъекции

      ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от замороженных российских активов для Киева

      Зеленский объяснил необходимость дальнобойного оружия Украине

      Банда квартирных аферистов девять лет наживалась на россиянах

      Черчесов высказался о дебютном матче во главе сборной Казахстана

      Бизнес обсудил адаптацию климата на ВЭФ

      Раскрыты потери ВСУ при ударе по учебному центру в Полтаве

      В США признали усилия Кириенко в патриотическом воспитании российских детей

      Казак награжден медалью «Казачья доблесть»

      В Rutube заявили о крупнейшей DDoS-атаке за последние два года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше