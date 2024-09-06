Минюст США признал усилия Кириенко в патриотическом воспитании молодежи РФ

Минюст США признал усилия первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в воспитании российских детей и молодежи. Ведомство опубликовало соответствующий доклад со ссылкой на расследование ФБР.

В нем отмечается, что когда-то политик считался сторонником идей, ориентированных на Запад, однако в последние годы он обратился к национальной риторике, указывая на важность патриотического воспитания нового поколения в интересах страны.

В США напомнили слова Кириенко, озвученные в марте 2024 года во время образовательного интенсива для инструкторов будущих филиалов центра патриотического воспитания «Воин», о том, что сегодня патриотическое воспитание выходит на первый план. «Ключевой вызов для страны — что мы передадим будущему поколению, во что они будут верить», — заявил тогда первый замглавы администрации президента.

Отмечается, что президент России Владимир Путин увидел в Кириенко способного политика, в дальнейшем занимавшего высокие посты в руководстве страны.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что стратегия реализации молодежной политики на период до 2030 года нацелена на создание условий для всестороннего развития молодых людей. Отдельно за активную роль в подготовке стратегии он поблагодарил Сергея Кириенко.

