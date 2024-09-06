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16:34, 6 сентября 2024Забота о себе

Врач оценила заразность кариеса

Стоматолог Назилина: кариес не передается путем заражения

Фото: Freepik

Причиной развития кариеса является плохая гигиена полости рта, напомнила заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина. Заразность кариеса она оценила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, вопреки некоторым заблуждениям кариес не передается от человека к человеку путем заражения. «Кариес имеет бактериальную природу, при этом происходит разрушение эмали зуба в результате воздействия кариесогенных бактерий, которые выделяют кислоту, растворяющую зубную эмаль», — объяснила Назилина.

Из-за плохой гигиены полости рта, продолжила стоматолог, скопление налета вызывает развитие в нем микроорганизмов, которые запускают патологические процессы. Вылечить кариес поможет обращение к врачу, говорит она. «Специалист удалит пораженные ткани, восстановит то, что возможно, пломбировочным материалом, а дальше надо соблюдать гигиену полости рта», — заключила Назилина.

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Ранее стоматолог Татьяна Сумцова перечислила болезни, сопровождающиеся запахом изо рта. По ее словам, неприятный запах изо рта появляется при употреблении определенных продуктов питания, например, лука или чеснока, из-за естественных процессов в организме или развития патологий.

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      Александра Лисица
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