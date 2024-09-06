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13:54, 6 сентября 2024Культура

Юрий Лоза предрек неудачу воссоединившейся группе Linkin Park

Юрий Лоза заявил, что группа Linkin Park не сможет повторить свой успех

Антон Белицкий / Коммерсантъ

Музыкант и критик Юрий Лоза высказал о воссоединении культовой группы Linkin Park. Его слова передает «Газета.Ru».

По словам автора хита «Плот», американская группа, нашедшая замену трагически ушедшему Честеру Беннингтону, не сможет повторить свой успех.

«Я не являюсь поклонником данной группы, не слежу за их творчеством. Но согласен с таким мудрым изречением — "в одну реку нельзя войти дважды"», — заявил Юрий.

Ранее стало известно, что Linkin Park готовятся поехать в тур и выпустить новый альбом.

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      Андрей Шеньшаков
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