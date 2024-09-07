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10:53, 7 сентября 2024Бывший СССР

«Ахмат» уничтожил пленивших военных и гражданских под Курском солдат ВСУ

Пленный Панченко: «Ахмат» уничтожил 10 пленивших россиян под Курском солдат ВСУ

Фото: Александр Река / ТАСС

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили десять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пленивших военных и мирных граждан под Курском. Об этом рассказал один из пленных, военнослужащий 61-й механизированной бригады украинской армии Виталий Панченко, захваченный в ходе этой операции, передает ТАСС.

«4 августа вечером нам сказали, что надо зайти на ферму 15 [августа] утром, посмотреть здания, посмотреть, чтобы никого не было. Мы поехали теми же двумя группами. Только спешились, только зашли на территорию фермы, там стали обстреливать со всех сторон», — рассказал он.

По словам пленного, двое его сослуживцев были уничтожены сразу, еще четверо выдвинулись на подкрепление, но не достигли цели. Из 12 человек, входивших в две группы, в живых, но ранеными остались лишь двое. Сообщается, что украинские солдаты имели при себе экшен-камеры, на которых хранились записи, как Панченко помещает в грузовики и бьет прикладом россиян, попавших в плен. Как рассказал сам бывший боец ВСУ, это происходило в Суджанском районе Курской области.

Ранее пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на допросе признался, что расстрелял троих российских военнопленных. Он также рассказал, что командование ВСУ при вторжении в Курскую область приказало атаковать пассажирский поезд с целью подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

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      Александр Курбатов
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