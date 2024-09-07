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06:55, 7 сентября 2024Бывший СССР

Эвакуированная из Дебальцево курская школьница рассказала о кошмарах c ВСУ

Курская школьница рассказала о кошмарах об убийствах мирных жителей ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Школьница из курского села Ворожба, эвакуированная в детстве из Дебальцево, рассказала, что ей снятся кошмары об убийствах мирных жителей военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова приводит РИА Новости.

Восьмиклассницу Эллина с мамой, двумя братьями и шестилетний сестрой эвакуировали 7 августа из села Ворожба Суджанского района. Десять лет назад их эвакуировали из донецкого Дебальцево.

«А мне снилось, как я со знакомыми приехала в Ворожбу, а там украинцы были и расстреливали мирных жителей. Начиталась новостей, наверное», — рассказала Эллина.

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      Марина Совина
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