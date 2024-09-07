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14:21, 7 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны показало уничтожение опорного пункта и артиллерийского расчета ВСУ дронами

Минобороны России опубликовало видео удара дронов по опорному пункту ВСУ

Дроноводы Южной группировки российских войск уничтожили опорный пункт и артиллерийский расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении специальной военной операции. Соответствующее видео показало Минобороны России в Telegram.

На опубликованных кадрах объективного контроля видно пробирающегося по окопу к опорному пункту украинского бойца. Затем видео переключается на камеру, установленную на российский беспилотник, который быстро снижается и наносит удар по укреплению, после чего происходит взрыв.

Артиллерийский расчет ВСУ, судя по записи, укрывался в лесополосе. На видео также запечатлен удар по нему и последующий взрыв. Потери со стороны украинских военных в Минобороны не раскрыли.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео уничтожения в Курской области буксируемой гаубицы ВСУ. Как стало известно, технику обнаружили в ходе разведки бойцы группировки «Север». На кадрах объективного контроля видно, как к объекту подлетает боеприпас, после чего происходит взрыв.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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