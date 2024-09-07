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19:07, 7 сентября 2024Бывший СССР

На Украине признали оперативный успех армии России и заявили о стачивании ВСУ

Отставной офицер СБУ Стариков: Россия достигла оперативного успеха в ДНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Армии России удалось достичь оперативного успеха в Донецкой народной республике. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka". Фрагмент его выступления приводит РИА Новости.

Офицер признал, что продвижение российских войск на авдеевском направлении приобрело оперативный характер. «Нравится это кому-то или не нравится, но есть военная наука», — отметил он.

Стариков заявил, что армия России дойдет но Покровска. К этому времени произойдет обвал фронта, добавил он.

Ранее в США предрекли полное уничтожении украинских войск по всей линии фронта. Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис заявил, что агрессия в Курской области не сможет изменить существующего положения в зоне спецоперации.

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      Алан Босиков
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