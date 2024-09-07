Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 7 сентября 2024Мир

Немецкий депутат задала неудобный вопрос правительству о «Северных потоках»

В бундестаге подняли вопрос о предупреждении Киева об атаке на «Северные потоки»

Фото: Danish Defence Command / Handout via REUTERS / Reuters

Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти обратилась к правительству страны с вопросом об их осведомленности о подготовке терактов на «Северных потоках». Об этом говорится в ее запросе, передает РИА Новости.

Депутат поинтересовалась, знали ли власти о планах Украины подорвать российские трубопроводы. Она отметила, что в подготовке диверсии участвовали украинские водолазы, «имеющие связи» с бывший главнокомандующим вооруженными силами страны Валерием Залужным. Кроме того, как указала Татти, Владимир Зеленский также был поставлен в известность о готовящемся теракте.

Она также задалась вопросом, что произойдет с дальнейшей военной помощью Украине, если выяснится, что власти Германии были уведомлены об этом.

В августе генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD провели расследование и пришли к выводу, что к взрывам на газопроводах причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе заявили о переломном моменте в конфликте на Украине. Как Киев может изменить ход боевых действий?

      В США назвали атаку ВСУ на Курскую область бессмысленной

      В Полтаве раздался взрыв

      На Западе предупредили о приближающейся проблеме ВСУ в ДНР

      Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела

      Немецкий депутат задала неудобный вопрос правительству о «Северных потоках»

      Задержание Дурова властями Франции сочли угрозой высокотехнологичному сектору

      Скончался автор культовой песни из «Титаника»

      Президент Ирана призвал переместить столицу

      Трамп заявил об обиде на Путина из-за высказывания о Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше