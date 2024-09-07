В бундестаге подняли вопрос о предупреждении Киева об атаке на «Северные потоки»

Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти обратилась к правительству страны с вопросом об их осведомленности о подготовке терактов на «Северных потоках». Об этом говорится в ее запросе, передает РИА Новости.

Депутат поинтересовалась, знали ли власти о планах Украины подорвать российские трубопроводы. Она отметила, что в подготовке диверсии участвовали украинские водолазы, «имеющие связи» с бывший главнокомандующим вооруженными силами страны Валерием Залужным. Кроме того, как указала Татти, Владимир Зеленский также был поставлен в известность о готовящемся теракте.

Она также задалась вопросом, что произойдет с дальнейшей военной помощью Украине, если выяснится, что власти Германии были уведомлены об этом.

В августе генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD провели расследование и пришли к выводу, что к взрывам на газопроводах причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.