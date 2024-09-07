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19:52, 7 сентября 2024Путешествия

Пассажирский Boeing едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне и попал на видео

В Чечне Boeing компании Utair едва не приземлился на недостроенную полосу

Кадр: Telegram-канал Pilot_on_tour

В Чечне пассажирский Boeing едва не приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу (ВПП). Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Pilot_on_tour.

На кадрах видно, как самолет быстро снижается над работающей строительной техникой, но, не достигнув земли, вновь набирает высоту.

Как пишет Telegram-канал «112», воздушное судно принадлежит копании Utair. Рейс следовал в Грозный из Турции. Что стало привело к попытке сесть на закрытую полосу, неизвестно. Пройдя второй круг, экипаж успешно приземлился на работавшую ВПП. Пассажиры не пострадали.

Ранее в Красноярском крае двухместный самолет Аэропракт А-22 «Летучая лисица» едва не рухнул на автодорогу. В сети появилась запись, на которой видно, как борт низко пролетает над жилыми домами. В результате выяснилось, что во время частного полета пилот обнаружил техническую неисправность и жестко приземлился вблизи аэродрома Кузнецово в Березовском районе региона.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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