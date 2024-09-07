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12:59, 7 сентября 2024Бывший СССР

Посольство Колумбии запросило доступ к предполагаемым наемникам ВСУ

Посольство Колумбии запросило доступ к подозреваемым в наемничестве колумбийцам

Фото: Kalan / Wikipedia

Посольство Колумбии в Москве запросило консульский доступ к двум колумбийцам, подозреваемым в наемничестве и участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посольство Колумбии в курсе текущей ситуации и запросило консульский доступ к задержанным», — говорится в сообщении дипмиссии.

ФСБ России задержала двух граждан Колумбии, которых подозревают в участии в боевых действиях на стороне Украины 30 сентября. Во время обысков у них нашли форму со знаками батальона «Карпатская сечь».

Впоследствии стало известно, что мужчин задержали после депортации из Венесуэлы во время пересадки в аэропорту Каракаса. Военные возвращались с Украины и решили сэкономить на билетах, отправившись через Венесуэлу.

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      Александр Курбатов
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