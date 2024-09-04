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15:24, 4 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания ФСБ колумбийских наемников из ВСУ

El Mundo: наемники из Колумбии попались ФСБ из-за желания сэкономить на билетах

Кадр: ФСБ РФ

Колумбийские наемники 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте, воевавшие в украинской армии, были задержаны ФСБ России после того, как Венесуэла их депортировала во время пересадки в аэропорту Каракаса. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Военные возвращались из Украины через Польшу, оттуда в Мадрид, а затем в Каракас, где должны были сделать пересадку и вернуться на родину. Они решили сэкономить несколько евро на билетах, поэтому выбрали маршрут через Венесуэлу, но там связь с ними оборвалась. С женой одного из них позже связалось консульство Колумбии в Москве и сообщило о задержании ее мужа сотрудниками российской спецслужбы.

30 августа ФСБ сообщила о поимке двоих наемников, участвовавших в боевых действиях против России. Во время обысков у них нашли форму со знаками батальона «Карпатская сечь».

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      Любовь Ширижик
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