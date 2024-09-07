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12:27, 7 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные сбили розовый дрон-камикадзе ВСУ с надписью «Прекрасный день»

ИА Регнум: ВСУ попытались атаковать российских бойцов в зоне СВО розовым дроном

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На донецком направлении специальной военной операции (СВО) бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сбили из снайперской винтовки розовый дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ИА «Регнум».

На опубликованном фото беспилотник небольших размеров с несколькими наклейками на корпусе, на одной их которых видна надпись на английском языке Beautiful day, что переводится как «Прекрасный день».

В беседе с агентством один из военнослужащих бригады предположил, что дрон может принадлежать либо девушке, либо бойцу ВСУ с нетрадиционной ориентацией.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн показал обезвреженный в Брянской области украинский беспилотник, к корпусу которого желтой липкой лентой был приклеен пакет со взрывчаткой. На бомбе, упакованной в пластиковый кожух синего цвета, размещена надпись «Смерть москалям».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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