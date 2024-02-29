В Госдуме показали дрон ВСУ с взрывчаткой и посланием «москалям»

Депутат ГД Хинштейн показал дрон ВСУ с надписью «смерть москалям»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал обезвреженный в Брянской области украинский беспилотный летательный аппарат. Фотографии и видео он разместил в Telegram.

На кадрах видно небольшой дрон, к корпусу которого желтой липкой лентой приклеен пакет со взрывчаткой. Боеприпас был начинен поражающими элементами, способными нанести ущерб и травмировать людей в радиусе восьми метров в случае детонации. «Смерть москалям», — написано на бомбе, которая была упакована в пластиковый кожух синего цвета.

«Такие "приветы" посылают жителям российских регионов с территории "демократической" Украины», — прокомментировал Хинштейн. Он добавил, что нанесенная на дрон надпись исчерпывающим образом демонстрирует их намерения.

29 февраля Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника еще над одним приграничным с Украиной регионом — Курской областью. В этом случае речь шла о беспилотнике самолетного типа. Такие аппараты отличаются большими размерами и способны нести до нескольких десятков взрывчатого вещества.