Над Курской областью сбили беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник на территории Курской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что над приграничным регионом удалось сбить беспилотник самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей в ведомстве не привели.

Днем ранее, 28 февраля, ВСУ атаковали село Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области. Под обстрел попали жилой дом и автомобиль, которые получил повреждения. Никто не пострадал.

Тогда же над Белгородской областью за полчаса сбили два беспилотника. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.