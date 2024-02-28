Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй за полчаса беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Как уточнило ведомство, еще одна попытка атаки по объектам на российской территории при помощи дрона самолетного типа была пресечена около 16:30 по московскому времени. Информация о последствиях на земле не уточняется.
До этого Минобороны сообщало, что беспилотник аналогичной конструкции уничтожили под Белгородом около 16:00.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по селу Тишанка. По его словам, пострадавших при обстреле нет, однако в одном из частных домовладений выбиты окна и посечен забор, а также повреждена линия электропередачи. Кроме того, украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль КамАЗ. Получил ли грузовик повреждения, не уточняется.