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17:11, 28 февраля 2024Россия

Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом

Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного беспилотника под Белгородом

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй за полчаса беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, еще одна попытка атаки по объектам на российской территории при помощи дрона самолетного типа была пресечена около 16:30 по московскому времени. Информация о последствиях на земле не уточняется.

До этого Минобороны сообщало, что беспилотник аналогичной конструкции уничтожили под Белгородом около 16:00.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по селу Тишанка. По его словам, пострадавших при обстреле нет, однако в одном из частных домовладений выбиты окна и посечен забор, а также повреждена линия электропередачи. Кроме того, украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль КамАЗ. Получил ли грузовик повреждения, не уточняется.

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      Константин Лысяков
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