Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом

Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного беспилотника под Белгородом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй за полчаса беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, еще одна попытка атаки по объектам на российской территории при помощи дрона самолетного типа была пресечена около 16:30 по московскому времени. Информация о последствиях на земле не уточняется.

До этого Минобороны сообщало, что беспилотник аналогичной конструкции уничтожили под Белгородом около 16:00.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по селу Тишанка. По его словам, пострадавших при обстреле нет, однако в одном из частных домовладений выбиты окна и посечен забор, а также повреждена линия электропередачи. Кроме того, украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль КамАЗ. Получил ли грузовик повреждения, не уточняется.