Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«28 февраля около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотный аппарат был сбит с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 27 февраля средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ. Два из них перехватили в небе над Брянской областью, еще один — над Белгородской.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.