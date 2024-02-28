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16:41, 28 февраля 2024Россия

Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«28 февраля около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотный аппарат был сбит с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

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      Никита Абрамов
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